Cachoeiro abre inscrições para editais culturais via Lei Paulo Gustavo

Estão abertas, em Cachoeiro, as inscrições para dois editais de fomento a projetos culturais por meio de recursos remanescentes da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº 195/2022). Destinaremos quase R$ 200 mil às 11 propostas selecionadas.

As oportunidades são para iniciativas de execução de ações culturais nas mais diversas áreas, como comunicação, educação, saúde, meio ambiente e direitos humanos, bem como para a produção de conteúdos audiovisuais.

No site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br/editais), os interessados podem consultar todos os detalhes e as orientações relacionadas ao processo de inscrição e seleção.

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro oferece oportunidades para pessoas físicas, jurídicas, Microempreendedores Individuais (MEIs) e Organizações da Sociedade Civil que desejam contribuir com projetos voltados à valorização da cultura local.

Os interessados devem se inscrever em ambos os editais até as 17h50 do dia 24 de setembro. Para submeter a proposta, o proponente cria um perfil de agente cultural na plataforma do Mapa Cultural do ES, disponível no site mapa.cultura.es.gov.br.

“Os editais de fomento a projetos culturais são importantes políticas de apoio ao segmento artístico, democratizando o acesso a oportunidades e enriquecendo nossa cultura, nas mais diversas expressões”, destaca Fernanda Martins, secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro.