Cachoeiro: ato com Michele Bolsonaro é cancelado

O ato marcado com a ex-primeira-dama do Brasil Michele Bolsonaro (PL) em Cachoeiro de Itapemirim, nesta quinta-feira (12), foi cancelado.

De acordo com o vereador e candidato a prefeito Leo Camargo (PL), a agenda foi cancelada por questões logísticas e ainda não há previsão de quando o evento deve acontecer.

“Quinta-feira nós teríamos a presença da nossa amada Michele Bolsonaro aqui em nossa cidade de Cachoeiro de Itapemirim, mas por conta da logística, infelizmente, esse evento foi adiado. Então, nós estamos esperando novas informações para ver o que é que vai acontecer”, explicou o candidato por meio das suas redes sociais.

Michele Bolsonaro desembarcaria no Aeroporto de Cachoeiro por volta das 8h30. Em seguida iria participar de uma carreata pelas ruas da cidade.

