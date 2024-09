Extrema-direita confirma data de visita de Bolsonaro ao ES neste mês

O presidente estadual do Partido Liberal (PL) no Espírito Santo, senador Magno Malta, confirmou a visita do ex-presidente da República Jair Bolsonaro ao Estado ainda neste mês de setembro.

De acordo com ele, o atual líder nacional da extrema-direita deve desembarcar em terras capixabas no dia 30.

LEIA TAMBÉM: Dorival Júnior garante Brasil na final da Copa do Mundo: ‘Podem me cobrar’

Na oportunidade, Bolsonaro deve discursar para os candidatos a vereadores, vereadoras, prefeitos e prefeitas do PL no Espírito Santo.

O horário e o local do encontro ainda não foram divulgados. Confira o comunicado feito por meio das redes sociais.