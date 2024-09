Cachoeiro deve receber mais de R$ 800 milhões em investimentos até 2028

Dos R$ 97,9 bilhões de investimentos públicos e privados anunciados para acontecer até 2028 no território do Espirito Santo, R$ 884,82 milhões serão destinados a cidade de Cachoeiro de Itapemirim.

De acordo com o Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), a Capital Secreta é a 18ª das 20 cidades que mais devem receber investimentos tanto da iniciativa pública quanto da privada no Espírito Santo.

Os dados foram divulgados pelo IJSN na última sexta-feira (13). Na oportunidade, a autarquia destacou que os números apontam para uma ambiência de negócio favorável no território capixaba.

O montante, de R$ 97,9 bilhões, previsto para todo o Estado está distribuído em 1.192 projetos. Desse total, R$ 77 bilhões já estão em execução, totalizando 559 projetos.

