ES tem quase R$ 98 bilhões de investimentos para acontecer até 2028

De acordo com estudo divulgado pelo Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), nesta quinta-feira (12), R$ 98 bilhões de investimentos públicos e privados foram anunciados para acontecer até 2028 no território do Espirito Santo.

Esse montante, de R$ 97,9 bilhões, está distribuído em 1.192 projetos. Desse total, R$ 77 bilhões já estão em execução, totalizando 559 projetos.

“O Estado apresenta um ambiente econômico favorável para a atração de investimentos, crescimento econômico e geração de emprego e renda para a população”, explica o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB).

Confira detalhes do estudo do IJSN