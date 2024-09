Cachoeiro: Ferraço propõe solução para trânsito no trevo do IBC

O candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Theodorico Ferraço (PP) apresentou proposta para enfrentar os desafios de trânsito no trevo do bairro IBC. Durante seu programa de TV, Ferraço destacou a necessidade de melhorias na mobilidade urbana da cidade e a intenção de construir um viaduto nos primeiros anos de seu mandato, caso seja eleito.

A proposta conta com o apoio do engenheiro Juarez Arão Ferraço, que tem colaborado na elaboração do projeto.

“Estamos conscientes de que o trevo do IBC é um ponto crítico para o fluxo de veículos em Cachoeiro. É fundamental encontrarmos soluções que promovam a fluidez do trânsito e garantam mais segurança para os motoristas e pedestres”, declarou Ferraço.

Compromisso com a mobilidade

O candidato reafirma seu compromisso em solucionar os gargalos do trânsito na cidade. Em sua fala, ele ressaltou: “Eu e meu colega engenheiro trabalhamos incansavelmente para encontrar alternativas viáveis. Construímos a proposta durante a madrugada, focando em como tornar nossa cidade mais acessível e organizada.”

Ferraço acredita que a construção do viaduto é um passo para transformar a mobilidade urbana em Cachoeiro. “Não podemos mais ignorar os congestionamentos que afetam a rotina dos cachoeirenses. Nossa meta é garantir um trânsito mais fluido, que promova a qualidade de vida da população”, ressalta.

O projeto do viaduto não apenas visa melhorar o trânsito no IBC, mas também está alinhado com uma visão mais ampla de desenvolvimento urbano. “Investir em infraestrutura é investir no futuro da nossa cidade. Precisamos pensar em soluções que atendam as necessidades de hoje e de amanhã”, finalizou Ferraço.