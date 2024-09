Primeiros socorros infantil: educadores recebem curso no ES

Na última terça-feira (10) a Unimed Sul Capixaba sediou um curso de primeiros socorros infantil voltado para educadores e cuidadores de crianças da primeira infância.

A médica Maura Moulin Rodrigues, pediatra neonatologista e intensivista pediátrica da Unimed Sul Capixaba, além de coordenadora da linha Materno-Infantil do Hospital Unimed, ministrou o curs de primeiros socorros.

A iniciativa contou com a participação de mais de 40 pessoas. Entre elas, professoras de escolas públicas municipais e profissionais de hoteizinhos que trabalham com crianças até os seis anos de idade.

O objetivo do curso foi promover o conhecimento e a conscientização sobre como agir em emergências. Assim , prevenindo acidentes que podem ocorrer tanto em casa quanto em ambientes como creches e escolas.

“A primeira infância, que vai do nascimento até os seis anos de idade, é um período marcado pelo comportamento exploratório, que faz parte do desenvolvimento da criança. Neste contexto, podem ocorrer vários acidentes, sendo que a maioria deles acontece nas residências e locais como creches e escolas”, explicou a médica Maura Moulin Rodrigues.

A pediatra afirma que medidas adequadas de proteção e o conhecimento de como agir durante um acidente, como em situações de engasgo, podem prevenir 90% dos casos.

“A prevenção de acidentes na infância é uma responsabilidade compartilhada entre pais, cuidadores e a comunidade. Ao promover essa conscientização junto à sociedade, estamos criando um ambiente mais seguro para as crianças e salvando vidas, o que é extremamente gratificante”, destacou Maura.

