Cachoeiro: hotel infantil onde criança se afogou em piscina é interditado

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Vigilância Sanitária inteditou na última quinta-feira (19), o hotel infantil onde um menino de apenas um ano e nove meses foi encontrado desacordado dentro da piscina na tarde da última quarta-feira (18), no bairro Abelardo Machado, no município.

Por meio de nota, a prefeitura informou que a interdição foi adotada em decorrência do afogamento da criança e do descumprimento de normas condicionantes de funcionamento, especialmente, no que se refere ao uso da área da piscina.

“Em vistoria realizada na quarta-feira (18), com objetivo de renovar o Alvará Provisório, os agentes da Vigilância Sanitária reforçaram, junto à administração do local, sobre a situação da área da piscina, que seguia sob restrição de uso para as atividades. A gestão municipal lamenta o ocorrido e informa que seus órgãos competentes seguirão acompanhando o caso”, finaliza a nota.

Caso é investigado pela Polícia Civil do município

Segundo a Polícia Civil, foi encaminhada uma denúncia anônima pelo Ministério Público à Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente e ao Idoso (DPCAI) de Cachoeiro de Itapemirim, de possíveis maus-tratos praticados pelo hotelzinho, que foi enviada ao setor de investigação para apuração e está em andamento. Ambas as situações, possíveis maus-tratos e o afogamento, estão sendo investigadas.