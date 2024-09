Cachoeiro: Lorena anuncia novo vice após indeferimento de Alexon Cipriano

A coligação Avança e Acelera, composta pelos partidos PSB, PSDB, Cidadania e PDT informa que substituiu o candidato a vice-prefeito na chapa que tem Lorena Vasques como candidata a prefeita de Cachoeiro de Itapemirim. No lugar de Alexon Cipriano (PDT) entra Pastor Damazio (PSDB).

Pr. Damazio Costa Maciel, 64, conhecido como Pr. Damazio, possui uma sólida experiência em administração pública e serviços sociais.

Sua trajetória inclui a presidência do Conselho de Pastores de Cachoeiro (CONPEC), atuação como assessor parlamentar na Câmara de Vereadores, e cargos em órgãos como o Procon e a Junta Comercial de Cachoeiro. Essas experiências lhe proporcionaram uma compreensão profunda das necessidades da comunidade e da gestão pública.

