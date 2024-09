Cachoeiro: parceria promete transformar inovação na Região Sul do ES

A Unimed Sul Capixaba e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Campus Cachoeiro de Itapemirim, assinaram um acordo de cooperação técnica para a estruturação do Hub de Inovação Distrito 28, um projeto que promete transformar o cenário de inovação na Região Sul do Espírito Santo.

O evento de assinatura contou com a presença de líderes das duas instituições, incluindo o reitor do Ifes, Jadir José Pela, e o diretor geral do Campus Cachoeiro, Edson Maciel Peixoto.

O acordo estabelece uma parceria estratégica focada na criação de um ambiente que promova soluções inovadoras para desafios socioeconômicos e culturais, gerando emprego e renda para a população local. O Hub de Inovação Distrito 28 tem como objetivo fortalecer a colaboração entre academia, empresas, startups e governo, fomentando o ecossistema de inovação na região.

A Unimed Sul Capixaba, como parte deste acordo, também oferecerá vagas de estágio para alunos do Ifes, contribuindo para a formação prática e profissional dos estudantes.

Para o diretor-presidente da cooperativa, Fernando Lemgruber, essa parceria representa uma excelente oportunidade para fortalecer a colaboração entre os quatro pilares (academia, indústria, governo e sociedade civil), abrindo inúmeras possibilidades para aprimorar as condições socioeconômicas, culturais e de emprego na sul do Espírito Santo”.