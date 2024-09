Onça morre após ser atingida por veículo em Anchieta

Nesta sexta-feira (6), por volta das 7h, uma onça-parda jovem adulto, de aproximadamente dois anos, foi atropelada na Avenida Mariana Damásio Flores, próximo ao bairro Cantagalo, em Anchieta.

Segundo informações da Guarda Civil Municipal de Anchieta, a onça atravessou a via de forma repentina, quando acabou colidindo com a lateral de uma van de transporte de passageiros. Após o impacto, o animal acabou sendo atingido pela roda traseira do veículo. Assim, morrendo no local. O motorista, que não estava sozinho, não se machucou. O veículo também não sofreu danos.

O Grupamento de Defesa Ambiental da Guarda Civil Municipal de Anchieta foi acionado para tomar as medidas cabíveis, assim como o Grupamento de Trânsito da GCMA, para sinalizar o local.