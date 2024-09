Cachoeiro: processo de leitura das contas de água e esgoto é otimizado

A BRK informa que realizou uma readequação no cronograma de leituras de um grupo de faturas de água e esgoto de Cachoeiro de Itapemirim, com o objetivo de otimizar o processo. O vencimento das contas, por sua vez, acompanhou essa alteração.

A ação foi previamente comunicada aos clientes por meio de mensagem na fatura entregue em julho de 2024. O valor da conta seguinte (mês de agosto) teve como base a média de consumo dos últimos 12 meses medidos no imóvel do cliente. Já no mês subsequente (setembro), o faturamento se dará com base no consumo dos últimos 30 dias.

Com a mudança, o sistema comercial da BRK já está programado para identificar e ressarcir eventuais desvios de consumo em relação à média dos 12 meses.

A BRK está à sua disposição por meio dos seus diversos canais de atendimento, sendo: Agência Virtual “Minha BRK” (minhabrk.com.br); WhatsApp (11) 9 9988-0001, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, e aos sábados das 8h às 14h; ligação gratuita para 0800-7710001, 24 horas por dia; Atendimento ao Público, localizado na Praça Alvim Silveira, nº 01, bairro Ilha da Luz, com funcionamento de segunda a sexta, das 8h às 16h.