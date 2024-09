Cidade do Caparaó recebe alerta para onda de calor nesta quinta (5)

O município de Iúna, na região do Caparaó, foi o único do Espírito Santo a receber um alerta laranja do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para onda de calor nesta quinta-feira (5).

Com grau de severidade de perigo, o alerta é válido até às 23h59 desta quinta-feira (5), e prevê risco à saúde, com temperatura 5ºC acima da média por período de três até cinco dias.

Leia também: 🥵 Onda de calor que começa essa semana deve bater recordes

Além desse aviso, outras 23 cidades do Estado receberam alerta amarelo para baixa umidade. O alerta é válido até às 21h desta quinta-feira (5).

Com grau de severidade de perigo potencial, o alerta prevê umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%, com baixo risco de incêndios florestais e à saúde.

O Inmet orienta que deve-se: beber bastante líquido; evitar desgaste físico nas horas mais secas; e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Confira as cidades em alerta para baixa umidade:

Afonso Cláudio

Água Doce do Norte

Águia Branca

Alto Rio Novo

Baixo Guandu

Barra de São Francisco

Brejetuba

Colatina

Divino de São Lourenço

Dores do Rio Preto

Ecoporanga

Guaçuí

Ibatiba

Ibitirama

Irupi

Itaguaçu

Iúna

Laranja da Terra

Mantenópolis

Muniz Freire

Nova Venécia

Pancas

Vila Pavão