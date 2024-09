Cachoeiro: projeto arrecada brinquedos para Dia das Crianças

O projeto “Espaço Criança Feliz” iniciou uma campanha para arrecadar brinquedos novos e usados, em bom estado, destinados a ações sociais no Dia das Crianças.

A entrega será realizada no Hospital Infantil, beneficiando as crianças da instituição, além de ações no Village da Luz e em Marataízes.

Para facilitar as doações, as pessoas interessadas podem enviar uma mensagem pelo WhatsApp (28) 99953-7770. A equipe do projeto oferece a opção de buscar as doações ou elas podem ser entregues em dois endereços:

No bairro Santo Antônio, às terças e quintas, das 13h às 18h, na Rua Antônio Félix Evieira, nº 69.

No IBC, às segundas, quartas e sextas, das 8h às 17h, na Rua Joaquim Geraldo de Faria, nº 20, Jardim Itapemirim.

Além disso, o projeto estará publicando vídeos no Instagram com pedidos específicos de algumas crianças. Quem quiser apadrinhar uma criança pode acompanhar o perfil @projetoespacocriancafeliz. No perfil, será possível ver o nome da criança e o brinquedo que ela deseja ganhar.