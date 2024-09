Cachoeiro realiza Dia D de vacinação antirrábica neste sábado (28)

Neste sábado (28), a Secretaria Municipal de Saúde de Cachoeiro (Semus) realizará um novo Dia D de vacinação antirrábica. As doses são destinadas a cães e gatos, acima de três meses. As aplicações acontecerão das 8h às 16h, nos espaços listados abaixo; confira.

Selecionados estrategicamente pela Semus para facilitar o acesso ao imunizante, os pontos de vacinação serão concentrados em quadras esportivas, escolas, unidades de saúde, dentre outros espaços.

Os pets devem estar acompanhados por tutores maiores de 18 anos, portando documento pessoal com foto e o cartão de vacina do animal – caso não tenha, o documento será providenciado no momento da vacinação.

Vacina disponível na UVZ

A vacina contra a raiva também está disponível, durante todo o ano, na Unidade de Vigilância de Zoonoses (UVZ), no bairro Aeroporto. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h.

A dose é gratuita e, para a aplicação, é necessário que o responsável seja maior de idade e esteja com documento pessoal e com cartão de vacina do animal.

Pontos de imunização – 28 de setembro, sábado

Novo Parque – Unidade de Saúde e Igreja Batista – Carlos Linderberg

Rubem Braga – Igreja São Cristóvão e Emeb Prof Gércia Ferreira Guimarães

Village Da luz – Supercreche

Alto Village – Unidade de Saúde

Aquidaban – Unidade de Saúde

Abelardo Machado – Unidade de Saúde

Santa Cecília – Emeb Albertina Macedo

Ferroviários – Semus

Nossa Sra. Da Penha – Bar do Gelson

Independência – Igreja Nossa Sra. de Fátima

Alto Independência – Cras

Nossa Sra. Aparecida – Emeb Maria do Carmo Magalhães

Coronel Borges – Emeb Olga Dias da Costa

São Luiz Gonzaga – Emeb Prof Juracy Cruz

Arariguaba – Igreja Batista

Baiminas – Emeb Oswaldo Machado

Amaral – Quadra De Esportes e Emeb José Paineiras

Sumare – Eeef Fraternidade Luz

Bela Vista – Seminário Bom Pastor

União – Unidade De Saúde e Emeb Monteiro Lobato

Alvares Tavares – Igreja Católica São Brás.

Monte Belo – Associação de Moradores

Nossa Sra. da Glória – Associação De Moradores, até Às 12 Horas.

Paraíso – Emeb Waldy Freitas

São Geraldo – Igreja Batista

Amarelo – Associação De Moradores (Amobam)

Alto Amarelo – Emeb Virginia Athaide Coelho

Aeroporto – UVZ