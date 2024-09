Querendo um ‘aumiguinho’? Vila Velha terá feira de adoção no sábado (28)

No próximo sábado, 28 de setembro, o Shopping Vila Velha realizará a Feira de Adoção Pet, organizada pela ONG Albergue Espaço Esperança. A iniciativa busca promover a adoção responsável e

ajudar diversos animais a encontrarem um lar definitivo. Que tal encontrar um novo ‘aumiguinho’?

O evento será realizado no corredor Nossa Vila, no piso L1, a partir das 10h, e seguirá até as 16h ou até que todos os pets sejam adotados. Cães e gatos de diversas raças e idades estarão disponíveis para adoção, todos vacinados e em condições de saúde adequadas.

Além das adoções, a ONG vai disponibilizar voluntários para orientar os visitantes sobre a posse responsável, cuidados com os pets e a adaptação de um novo animal ao lar. Haverá também vacinação antirrábica gratuita e um espaço para quem quiser doar ração, que será destinada aos animais do abrigo.

“A Feira de Adoção é uma oportunidade para fazer a diferença, reforçando os valores de empatia, responsabilidade e amor pelos animais”, destacou Vanessa Ferrari, gerente de marketing do Shopping Vila Velha.

Serviço

Feira de Adoção Pet

Data: 28 de setembro de 2024, sábado

Horário: Das 10h às 16h (ou enquanto houver pets disponíveis)

Local: Shopping Vila Velha, Corredor Nossa Vila, piso L1