Cachoeiro sedia capacitação sobre vacinação no Sul do Espírito Santo

A Secretaria da Saúde (Sesa), por meio do Programa Estadual de Imunizações e Vigilância das Doenças Imunopreveníveis (PEI), em parceria com a Superintendência Regional Sul de Saúde, promoveu uma capacitação em normas e procedimentos para vacinação.

Leia também: Mulheres são presas por praticar furtos em residências em Castelo

Dividido em cinco encontros, o treinamento ocorreu no auditório da Superintendência, em Cachoeiro de Itapemirim, nos dias 29 de agosto, e 02, 03, 09 e 10 de setembro. O objetivo foi aprimorar o conhecimento técnico e prático de profissionais que atuam no âmbito da imunização na região sul.

No total, participaram 32 profissionais, dos seguintes municípios: Guaçuí, Iúna, Jerônimo Monteiro, São José do Calçado, Marataízes, Alfredo Chaves, Presidente Kennedy, Itapemirim, Bom Jesus do Norte, Apiacá, Vargem Alta, Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Mimoso do Sul, Ibitirama e Muqui.

“A participação nessa capacitação é de fundamental importância para que as equipes envolvidas com Imunização possam ter segurança na assistência prestada”, ressaltou a referência técnica em Normas e Procedimentos para Vacinação do Programa Estadual de Imunizações, Sônya Corrêa.

Preparada pela equipe técnica do Programa Estadual de Imunizações, a capacitação teve duração de 40 horas. Ao fim do treinamento, os profissionais receberam certificado de participação. O PEI tem uma programação de capacitações por ano que abrange todas as regionais de saúde.