Mulheres são presas por praticar furtos em residências em Castelo

Duas mulheres, de 28 e 30 anos, foram presas suspeitas de cometerem furto em julho deste ano, no município de Castelo. As prisões aconteceram na quarta-feira (11) e na última terça-feira (17), no mesmo município e Cachoeiro.

Segundo o delegado titular da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo, Estêvão Oggione Leite, diversos boletins de ocorrência foram registrados e várias vítimas procuraram a Delegacia relatando terem sido vítimas do crime.

“No curso das investigações elas foram localizadas e compareceram à Delegacia para prestarem depoimento. Na maioria dos casos, confessaram a autoria dos delitos. Chamou nossa atenção o fato de ambas, já conhecidas pelo histórico criminal e por serem usuárias de drogas, praticarem os furtos diuturnamente, alguns deles inclusive de forma qualificada, pulando muros e rompendo alguns obstáculos das residências das vítimas, além de contarem com a ajuda de um menor de idade em dos crimes”, destacou Oggione.

Dessa forma, segundo o delegado, mediante todas as provas colhidas, foram representadas junto ao Ministério Público a prisão preventiva das suspeitas, sendo os mandados de prisão expedidos pela justiça.

As mulheres foram encaminhadas ao Presídio Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde ficarão à disposição da justiça.