Veja técnicas para descobrir se a sua casa tem vazamento de água

Vazamentos ocultos dentro do imóvel podem ocasionar perdas de água e resultar no aumento da fatura.

Para evitar transtornos, a BRK, concessionária responsável pelos serviços de água e esgoto em Cachoeiro de Itapemirim, orienta os clientes quanto a possíveis vazamentos invisíveis.

De acordo com o gerente comercial da BRK em Cachoeiro, Flávio Galindo, o primeiro indício de que há um vazamento não identificado dentro do imóvel é um aumento de consumo e valor da fatura.

“Na maioria dos casos, é o consumo e o valor da conta que alertam para o problema. Por isso, é importante que o morador realize vistorias periódicas na encanação do imóvel para evitar prejuízos financeiros e o desperdício de água potável”, destacou.

Em casos de vazamentos internos, a responsabilidade de encontrar e corrigir o problema é do proprietário do imóvel. Por isso, é necessário contratar um profissional de confiança especializado em serviços de ‘caça-vazamentos’ para inspecionar as tubulações com equipamentos capazes de identificar vazamentos não visíveis.

Em alguns casos, BRK oferece desconto após reparo do vazamento.

Nos casos em que o valor da conta de água chega a dobrar por causa de um vazamento interno, a BRK concede um desconto sobre o volume excedente, com base no histórico de consumo do cliente.

Quando o vazamento é visível, o desconto aplicado sobre consumo excedente é de até 40%. Já em situações de vazamentos não aparentes, pode chegar a 70%.

É importante lembrar que os descontos são aplicados apenas sobre o consumo excedente, não no valor total da fatura.

Para isso, o cliente deve procurar a Loja de Atendimento ao Público munido de um laudo técnico emitido pelo encanador e demais evidências que comprovem a existência do vazamento e o reparo realizado (fotos, vídeos, notas fiscais de produtos utilizados, entre outros).

Testes simples ajudam a identificar se há vazamentos dentro do imóvel

Os vazamentos internos podem ocorrer por tubulações danificadas, conexões mal instaladas, defeitos em torneiras ou na descarga dos sanitários, entre outros. Para saber se existe algum desperdício de água desse tipo no imóvel, alguns testes rápidos podem ajudar:

No hidrômetro:

Feche bem torneiras, chuveiros e não utilize vasos sanitários ou máquina de lavar roupas;

Confira a medição do hidrômetro. Se ele estiver girando mesmo sem nenhuma utilização de água, pode haver vazamento em algum lugar.

Na torneira de casa:

Encha um copo de água;

Feche o registro;

Abra uma torneira e espere até a água parar de correr;

Coloque o copo cheio de água na boca da torneira;

Se a torneira sugar a água, existe vazamento.

No vaso sanitário:

Dê descarga no vaso sanitário e aguarde a caixa encher;

Jogue um punhado de pó de café ou sabão em pó na louça do vaso sanitário, logo acima da água;

Aguarde alguns minutos;

Se houver vazamento, será possível observar um fio de água.