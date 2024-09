Cadela da PM apreende submetralhadoras e drogas no Espírito Santo

Na última terça-feira (3), a Cadela Hane, da Polícia Militar, apreendeu duas submetralhadoras, um simulacro e drogas que estavam escondidas em um terreno baldio no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha.

Segundo a PM, a equipe foi acionada para dar apoio a Guarda Municipal de Vila Velha. O local era uma região sensível, de disputa entre gangues rivais pelo domínio do tráfico de drogas.

Com ajuda da cadela de faro Hane, os policiais encontraram em um terreno baldio uma submetralhadora caseira, calibre .380, uma submetralhadora caseira, calibre 9mm, um carregador alongado de submetralhadora 9mm, com capacidade para 30 munições, nove munições calibre 9mm intactas, um simulacro de submetralhadora e seis papelotes de cocaína.

Três pessoas foram detidas e a ocorrência foi encaminhada para a 2ª Delegacia Regional de Vila Velha.

