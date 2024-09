Vídeo mostra quantidade de drogas apreendidas na BR-101, em Itapemirim

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), apreendeu na tarde desta quarta-feira (4), 185 tabletes de maconha que estavam dentro de um veículo no km 414 da BR-101, na região de Safra, em Itapemirim.

De acordo com a PRF, os agentes abordaram o veículo Ford/Fiesta, de cor preto. Durante vistoria, sentiram um cheiro forte de maconha vindo do porta-malas.

Leia também: Veja detalhes da troca de tiros em Bom Jesus do Norte

Ao verificar, foram encontrados 166 tabletes de maconha, totalizando 135 kg e 900 gramas. O condutor, 39 anos, relatou que o carregamento aconteceu na noite anterior em Campos do Goyacazes, no Rio de Janeiro, e que seria entregue na cidade de Eunápolis, na Bahia.

O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado para à Delegacia Regional de Itapemirim, juntamente com as drogas.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.