Câimbra: o que ela pode dizer sobre sua saúde?

A câimbra é uma contração muscular dolorosa e involuntária que pode ocorrer de forma repentina e prolongada. Esse incômodo é comum em pessoas que praticam esportes ou utilizam a musculatura de forma excessiva. No entanto, a câimbra também pode ocorrer durante o sono, afetando qualquer pessoa sem motivo aparente.

A câimbra noturna, além de desconfortável, pode ser um alerta sobre a saúde. Entre as condições associadas estão o diabetes, a anemia, a insuficiência renal e o hipotireoidismo. Isso reforça a importância de prestar atenção quando os episódios se tornam frequentes.

As causas da câimbra são variadas. Entre elas, destacam-se a sobrecarga muscular, a desidratação, as baixas temperaturas e a má circulação. Esses fatores contribuem para o surgimento das contrações musculares dolorosas.

Para prevenir a câimbra, é fundamental adotar algumas medidas simples. Manter-se hidratado antes, durante e após atividades físicas é uma das mais importantes. Além disso, o alongamento regular, a prática de aquecimento antes dos exercícios e uma dieta equilibrada também ajudam a evitar os episódios de câimbra.

Fonte: Ministério da saúde

