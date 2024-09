Calendário de setembro: confira as datas de pagamento do Bolsa Família

Os pagamentos do Bolsa Família em setembro começam no dia 18. Beneficiários com Número de Identificação Social (NIS) de final 1 serão os primeiros a receber. Portanto, confira abaixo o calendário de setembro de pagamentos do Bolsa família!

De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), os benefícios serão pagos durante os últimos 10 dias úteis de cada mês. Isso, de forma escalonada, com exceção de dezembro, quando o calendário é antecipado.

Calendário de pagamento do Bolsa Família em setembro:

18 de setembro de 2024: NIS final 1

19 de setembro de 2024: NIS final 2

20 de setembro de 2024: NIS final 3

21 de setembro de 2024: NIS final 4

22 de setembro de 2024: NIS final 5

25 de setembro de 2024: NIS final 6

26 de setembro de 2024: NIS final 7

27 de setembro de 2024: NIS final 8

28 de setembro de 2024: NIS final 9

29 de setembro de 2024: NIS final 0

Qual o valor do Bolsa Família?

No entanto, o Bolsa Família prevê o pagamento de, no mínimo, R$ 600 por família. Há também os adicionais de:

R$ 150 por criança de até 6 anos;

R$ 50 por gestantes e crianças e adolescentes de 7 a 17 anos;

R$ 50 por bebê de até seis meses.

Quem tem direito?

Portanto, para ter direito ao Bolsa Família, a principal regra é que a renda de cada pessoa da família seja de, no máximo, R$ 218 por mês. Por exemplo, se apenas um integrante da família tem renda e recebe um salário mínimo (R$ 1.412), e nessa família há sete pessoas, a renda de cada um é de R$ 201,71. Por fim, como está abaixo do limite de R$ 218 por pessoa, essa família tem o direito de receber o benefício.