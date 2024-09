Idosa morre após carreta tombar sobre moto na BR-101

Uma mulher, de 72 anos, morreu após uma carreta, carregada com abacate, tombar sobre a moto em que ela estava na noite do último sábado (7), no km 293 da BR-101, em Cariacica.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a carreta e a moto faziam uma curva no trecho, quando a carreta tombou e atingiu a moto. A vítima de 72 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O outro ocupante da motocicleta foi socorrido em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), para o hospital da região. Segundo a concessionária Eco101, o tráfego de veículos chegou a fluir em desvio, e foi totalmente liberado às 23h14 do mesmo dia.