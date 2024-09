Campanha de Ferraço denuncia golpe que envolve nome de assessores

Nos últimos dias, a equipe de campanha do candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Theodorico Ferraço (PP), tem recebido diversas denúncias de tentativas de golpe envolvendo seu nome. Golpistas estão se passando por assessores de Ferraço, buscando enganar cidadãos locais para sequestrar suas contas do WhatsApp.

O modus operandi é alarmante. Os criminosos fazem ligações se apresentando como parte da equipe de Ferraço e convidam a vítima para um evento. Durante a conversa, solicitam o e-mail da pessoa e, em seguida, enviam um código que, segundo eles, seria para confirmar a participação. Na verdade, esse código é uma chave para clonar o WhatsApp da vítima.

Caso as informações sejam fornecidas, os golpistas conseguem sequestrar a conta de WhatsApp, tendo acesso não apenas a mensagens e fotos armazenadas, mas também à agenda de contatos. Isso possibilita que eles apliquem golpes em amigos e familiares da vítima, solicitando transferências via PIX e causando ainda mais prejuízos.

Um dos números utilizados pelos golpistas é o 27 99578-3141. A equipe jurídica da campanha de Ferraço já está tomando as medidas legais necessárias e registrou a situação junto às autoridades policiais.

Diante desse cenário, a campanha de Ferraço orienta a população a não fornecer dados pessoais, como e-mails e códigos, por telefone. Em casos semelhantes, é fundamental que as vítimas registrem um boletim de ocorrência para que as autoridades possam agir.

A segurança digital é uma preocupação crescente e, em tempos de eleições, é essencial que a população esteja atenta a essas fraudes. Fique alerta e proteja suas informações!

