Campanha em Cachoeiro: Casteglione destaca propostas em sabatina

O candidato a prefeito em Cachoeiro de Itapemirim pelo PT, Carlos Casteglione, foi o primeiro a participar de uma sabatina organizada pela Rádio Massa FM, na última segunda (2).

Foi uma manhã muito importante para reafirmar o compromisso e as propostas de sua futura gestão, afirmou a direção de campanha do candidato. Responder às dúvidas da população é uma prioridade de Casteglione, enfatizam.

As perguntas foram sorteadas pelo apresentador e muito bem recebidas pelo candidato que teve a oportunidade de esclarecer sua posição sobre o atendimento nos Postos de Saúde da cidade e a necessidade de reativar o programa Mais Médicos para garantir o atendimento da população.

Outro ponto destacado da conversa foi a retomada do Turismo Rural nos distritos, como Burarama e Coutinho, citados na pergunta do ouvinte. Além disso, Carlos também se colocou à disposição para conversar com os empreendedores dos camelôs realocados de seu antigo ponto, na Avenida Beira Rio, e buscar junto com eles a melhor solução e local para seus comércios.

“Recuperar o tempo de intensas realizações de nossas duas gestões e trabalhar sempre da periferia para o centro. Retomar políticas de incentivo à cultura, ao esporte e ao lazer, investir em espaços de convivência para toda a família, garantir a permanência do jovem em Cachoeiro, oferecendo inovação para que este possa estudar e se inserir no mercado de trabalho.” Foram as palavras finais do candidato, após a entrevista.

Casteglione afirma, também, estar atualizado para os novos modelos de gestão pública, após sua passagem pelo governo de Renato Casagrande, como subsecretário do Trabalho.