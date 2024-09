O Ministério Público do Trabalho no Espírito Santo (MPT-ES) aderiu à nobre iniciativa promovida pela Organização não governamental (ONG) Pra Mia.

A campanha transforma tampinhas de plástico em benefícios para animais em situação de vulnerabilidade, especialmente cães e gatos de rua da Grande Vitória.

Como ajudar?

– O que pode ser doado: tampinhas de garrafas pet, produtos de higiene, remédios, suco, leite e iogurtes, além de lacres metálicos de refrigerante ou cerveja.

– O que não é permitido doar: embalagens de batons; válvulas pump; tampas metálicas; lixo plástico;

Ponto de coleta

O coletor de tampinhas está estrategicamente posicionado na recepção do 10º andar da Procuradoria Regional do Trabalho da 17ª Região. Tanto o público interno quanto o externo estão convidados a participar desta campanha solidária.

Esta é uma oportunidade para contribuir com uma causa importante, promovendo a castração de animais e auxiliando a ONG Pra Mia em suas ações em prol dos animais de rua.

ONG Pra Mia

Para obter mais informações sobre a campanha e o trabalho da Pra Mia, acesse o site oficial: https://pramia.com.br/. O perfil no Instagram é: @ongpramia

O MPT-ES conta com a participação de todos nessa iniciativa que faz a diferença na vida dos amigos de quatro patas.

