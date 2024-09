Caparaó: após serem impugnados, candidatos indicam os próprios filhos

Faltando menos de 20 dias para o 1º turno das eleições municipais de 2024, dois candidatos na Região do Caparaó capixaba tiveram suas candidaturas indeferidas pela Justiça Eleitoral.

Após o indeferimento, as coligações solicitaram à Justiça a substituição dos postulantes ao cargo de prefeito em seus respectivos municípios.

Leia Também: Justiça determina suspensão de pesquisa eleitoral em Muniz Freire

Em Jerônimo Monteiro, município com 11.575 pessoas, o candidato Wanderley da Silva Santos (Agir), foi impugnado pela Justiça Eleitoral e indicou seu filho, o estudante de agronomia Eduardo Wanderley da Silva Santos, de 21 anos, para assumir a cabeça de chapa e concorrer às eleições na Terra da Laranja.

Já na Princesinha do Caparaó, o ex-prefeito Gerselei Storck (PRD), que buscava uma vaga no Executivo municipal, foi barrado pela Justiça e também indicou o próprio filho, o agricultor Helton Storck, de 41 anos, filiado ao PRD, para substituí-lo como candidato a prefeito em Irupi.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.