Caparaó: “Operação Limpeza” prende 14 suspeitos em São José do Calçado

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia de Polícia (DP) de São José do Calçado, no Caparaó, em conjunto com a Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), por meio do 3º Batalhão de Alegre, realizou, entre o último sábado (7) e essa quinta-feira (12), a “Operação Limpeza”, no município de São José do Calçado.

Ao todo, foram presas 14 pessoas, sendo 11 pessoas detidas em cumprimento de mandados de prisão temporária, por diversos crimes, entre os quais tráfico de drogas, organização criminosa, furto e receptação, e mais três pessoas presas em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, desobediência e maus- tratos a um cachorro.

Também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão domiciliar, inclusive com o auxílio da Equipe K9 do 9º Batalhão da PMES de Cachoeiro de Itapemirim, que resultou na apreensão de drogas e telefones celulares.

“A ação só se fez possível com o trabalho conjunto das Polícias Civil e Militar, que, após meses de investigações e diligências, identificou cada um dos suspeitos e suas ações delituosas, além do apoio do Ministério Público e do Poder Judiciário da Comarca de São José do Calçado, que prolatou os mandados”, disse o delegado Glauber da Costa Cypreste Queiroz, titular da Delegacia de Polícia de São José do Calçado.

Após os procedimentos de praxe, as pessoas presas e os objetos apreendidos foram encaminhados, respectivamente, à 6º Delegacia Regional de Alegre e à Delegacia de Polícia de São José do Calçado, que seguidamente foram colocados à disposição da Justiça.

Foto: Reprodução | PC