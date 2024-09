Agência de viagens do Espírito Santo é alvo de operação da PF

Uma agência de viagens, localizada em Vila Velha, no Espírito Santo, foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF), nesta sexta-feira (12), de combate à migração ilegal para a Europa.

Segundo a PF, durante as investigações, foi constatado que a agência de viagens promovia a migração ilegal por meio da emissão de passagens para países europeus com retorno simulado. Quem se interessava comprava pacotes de viagem com objetivo de utilizar apenas o trecho de ida, já que as passagens de volta eram canceladas assim que o cliente passava pela imigração no estrangeiro.

Entretanto, a agência deliberadamente oferecia um serviço especializado para as pessoas que desejavam imigrar ilegalmente para a Europa. Nisso, eram emitidas passagens de ida e volta apenas para ludibriar as autoridades migratórias, evitando que não fossem admitidos nos países de destino por ausência de retorno comprovado.

Então, a agência, sabedora das intenções de migração ilegal, cobrava o valor correspondente ao trecho de ida e mais um percentual para que emitisse e, posteriormente, cancelasse a volta.

A PF informou que os investigados poderão responder pelo crime de promoção à migração ilegal, capitulado no art. 232-A, do Código Penal, cuja pena é de 2 a 5 anos de reclusão, sem prejuízo de outros crimes que porventura venham a ser constatados até o final da investigação, como, exemplificativamente, associação ou organização criminosa.