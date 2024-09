Capixaba bicampeã mundial disputa primeira etapa do Circuito Europeu

A capixaba Luna Hardman, bicampeã mundial Pro Junior, disputa a partir desta quarta-feira (18), a primeira etapa do Circuito Europeu de Bodyboarding, na Ilha Gran Canária, nas Ilhas Canárias.

Destaque da nova geração, Luna tem 18 anos e entra no mar na categoria Profissional. Ela chegou às Ilhas Canárias vinda da França, onde treinou durante dez dias com seu técnico, o francês Nico Padois, testando as novas pranchas que está utilizando.

“Estou super animada, expectativa muito alta depois deste treinamento, conseguimos ajustar várias coisas. Estou pronta para dar o meu melhor”, afirma Luna.

A primeira etapa do circuito será realizada até este domingo (22). Depois, Luna segue nas Ilhas Canárias para a segunda etapa, entre os dias 26 e 29 deste mês, na Ilha de Tenerife. “Volto para a França, para mais um período de treinos, e sigo para a terceira etapa do Circuito Europeu, em Cascais, Portugal, de 11 a 13 de outubro”, explica a capixaba.

“Bem feliz em disputar o Circuito Europeu, reencontrar alguns amigos do tour mundial e conhecer um lugar novo, que nunca tinha ido, as Ilhas Canárias. Sempre ouvi falar muito bem, que tem altas ondas, com um clima muito bom e pessoas muito legais”, completa.

Antes dos treinos na França, Luna esteve na última etapa do Circuito Mundial de Bodyboarding, em Sintra, Portugal, terminando a temporada 2024 em terceiro lugar no ranking mundial da IBC (International Bodyboarding Corporation) na categoria Profissional.