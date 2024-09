Capixaba marca golaço e se destaca no início da temporada na Arábia

O meia capixaba Teco, ex-Vitória, iniciou a temporada 2024/2025 com grande destaque, sendo um dos protagonistas na vitória do Al Jeel por 2 a 0 sobre o Al-Lewaa, em partida disputada nesta sexta-feira pela Second Division League da Arábia Saudita. Teco foi responsável por marcar um belo gol, ajudando sua equipe a conquistar mais três pontos e consolidar o bom início de campanha.

“Estou muito feliz com o meu primeiro gol nesta temporada. Foi um jogo muito disputado, e poder ajudar o time com esse gol é algo que me deixa extremamente satisfeito. Espero continuar contribuindo ao longo do campeonato, seja com gols, assistências ou de outras formas. O importante é ajudar a equipe a atingir os seus objetivos”, declarou o jogador, emocionado após a vitória.

Na temporada passada, Teco foi um dos destaques do Al Zulfi, ajudando a equipe a conquistar o acesso para a First Division League. Agora, defendendo as cores do Al Jeel, o atleta brasileiro sonha com mais um acesso, desta vez junto com o título da competição.

“Estamos começando muito bem, com duas vitórias em dois jogos, o que aumenta nossa confiança para os próximos desafios. Nosso principal objetivo é o acesso, mas também queremos buscar o título para coroar esse trabalho”, concluiu Teco.

Com duas vitórias em dois jogos, o Al Jeel ocupa atualmente a vice-liderança do grupo 1 da Second Division League e segue firme na briga pelas primeiras colocações.