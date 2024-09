Time de beach soccer do ES se consagra campeão mundial nos pênaltis

Depois do vice-campeonato no ano passado, em 2024, o Mundial de Clubes de beach soccer feminino tem donas brasileiras. As meninas do São Pedro derrotaram as espanholas do Higicontrol, por 3 a 2 nos pênaltis, após empate no tempo normal por 3 a 3, e conquistaram o título pela primeira vez.

O jogo, que aconteceu na manhã deste domingo (22), na Praia de Alghero, em Sardenha, na Itália, foi emocionante do começo ao fim. A artilheira Sil abriu o placar para as capixabas, anotando o seu 10º gol na competição, já no 2º período de partida.

Na sequência, Sara Tui empatou o jogo. No último período de partida, as espanholas abriram dois gols de vantagem, com Natália e novamente Sara Tui. Mas nos três minutos finais, o São Pedro foi guerreiro e buscou o empate com gols de Jasna e Taii, levando a partida para a prorrogação.

No tempo extra, o duelo seguiu empatado e com isso a decisão do título foi para a disputa de pênaltis. E aí foi a vez de brilhar a estrela da goleira Lelê Lopes.

Sara Tui fez 1 a 0 para o Higicontrol e Mayara empatou. Campoy bateu a segunda cobrança do time espanhol e parou na goleira Lelê Lopes, mas Tai também deve sua batida defendida pela goleira adversária. Lelê brilhou de novo ao defender a cobrança de Natalia e Cecília botou o São Pedro na frente. Santos fez o segundo gol do Higicontrol e Sil parou na goleira. Nas batidas finais, Lelê defendeu seu terceiro pênalti, agora batido por Wiard, e Adri fechou a conta em 3 a 2 para o São Pedro Beach Soccer.

Além do título, o São Pedro também teve duas conquistas individuais: a goleira Lelê Lopes foi considerada a “Luva de Ouro”, melhor goleira da competição. E a pivô Sil, com 10 gols, foi a artilheira do torneio.

Este foi o primeiro título mundial do São Pedro beach soccer. Além da conquista em solo italiano, a equipe capixaba é 10 vezes campeã municipal de Vitória e já foi quatro vezes campeã metropolitana. Em 2024, a equipe também foi campeã da Supercopa do Brasil, em Brasília, competição que também aconteceu neste mês.

Campanha do São Pedro

Primeira Fase

1ª Rodada – São Pedro 9 x 1 San Marcelino

2ª Rodada – São Pedro 6 x 2 Cali

3ª Rodada – São Pedro 11 x 1 Marseille

4º Rodada – São Pedro 4 x 2 Red Devils Ladies

Semifinais

São Pedro 2 x 1 Cagliari

Final

São Pedro 3 x 3 Higicontrol (São Pedro 3 x 2 nos pênaltis)

Elenco do São Pedro

Goleiras: Lelê Lopes e Laine

Fixas: Cecília e Jasna

Alas: Tai, Déia, Flavinha, Adri e Mayara

Pivôs: Sil e Istéfani

Comissão Técnica

Técnico: João Luiz Bernardes

Auxiliar: Lígia Brandão

Fisioterapeuta: Francisco Caneira

Coordenador Técnico: Alex Fabiano