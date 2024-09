‘Cultura em Toda Parte’ chega so município de Anchieta

O Cultura em Toda Parte 2024 continua em viagem pelo Espírito Santo. Sendo assim a próxima parada da caravana itinerante será no município de Anchieta.

Todavia a programação da rota Circulação em Espaços Culturais inclui, além de uma diversificada programação cultural, uma série de formações gratuitas que têm início na segunda-feira (23) e seguem até o sábado (28), no CEU das Artes.

Então o público poderá participar do curso de formação Introdução ao Teatro, com Marcelo Ferreira; a palestra Cultura Indígena no Sul do Espírito Santo, com Sandra Loyola Santana, e das oficinas O Moderno Pandeiro Brasileiro, com o músico Eduardo Szajnbrum, e O Ator Extracotidiano, com o ator e diretor Wandercesar Coelho. As inscrições para o projeto Cultura em Toda Parte estão abertas e podem ser realizadas via formulário online disponível AQUI.

Sobre as formações

De segunda-feira (23) a sábado (28), a partir das 14 horas, acontece o curso de formação Iniciação ao Teatro, ministrado pelo ator, bailarino, dramaturgo, diretor e coreógrafo da Cia Teatro Urgente, Marcelo Ferreira. Ademais a formação contempla uma experiência estética por meio do teatro, com uma iniciação aos gestos e movimentos expressivos, leitura e encenação de textos significativos da dramaturgia e poesia, com uso de música evocativa, figurinos, adereços e uma breve história do teatro com a proposta de celebrar a vida, o estar juntos, numa imersão nas Artes Cênicas.

Desse modo na sexta-feira (27), a partir das 18 horas, acontecerá a oficina O Moderno Pandeiro Brasileiro, com o músico Eduardo Szajnbrum, um dos maiores percussionistas e bateristas da música brasileira que trabalhou com nomes como Marisa Monte, Gilberto Gil e Ney Matogrosso. Sobretudo a formação apresenta a história e a evolução da técnica utilizada em um dos instrumentos de percussão mais representativos da música brasileira.

Posteriormente, ao sábado (28), às 14 horas, o ator e diretor Wandercesar Coelho ministra a oficina O Ator Extracotidiano. Assim a oficina faz um mergulho no universo do ator com exercícios corporais, de voz e texto tendo como base no método do diretor e ator russo Stanislavski. Salvo isto às 16 horas, acontece a palestra Cultura Indígena no Sul do Espírito Santo, com Sandra Loyola Santana. Sendo assim o encontro vai apresentar um panorama geral da cultura indígena no sul do Espírito Santo com destaque para a tradição do artesanato de taboa na comunidade de Mãe-Bá, além de comidas típicas e costumes tradicionais da região.

Por fim Cultura em Toda Parte é uma realização da Secretaria da Cultura (Secult), em parceria com os Institutos Brasil de Cultura e Arte (IBCA) e Raízes, via chamamento público, e conta com recursos da Lei Paulo Gustavo (LPG), do Ministério da Cultura (Minc), Governo Federal.

Serviço

Atividades de Formação

Local: CEU das Artes – Rodovia do Sol (ao lado do Corpo de Bombeiros), Praia de Guanabara, Anchieta

Iniciação ao Teatro com Marcelo Ferreira

Quando: 23 a 28 de setembro

Dia: segunda a sábado

Horário: 14 às 19 horas

O Moderno Pandeiro Brasileiro com Eduardo Szajnbrum

Quando: 27 de setembro

Dia: sexta-feira

Horário: 18 horas

O Ator Extracotidiano com Wandercesar Coelho

Quando: 28 de setembro

Dia: sábado

Horário: 14 horas

Cultura Indígena no Sul do Espírito Santo com Sandra Loyola Santana

Quando: 28 de setembro

Dia: sábado

Horário: 16 horas