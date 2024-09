Capixabas conquistam a Supercopa do Brasil de beach soccer feminino

As capixabas do São Pedro levaram mais uma vez o Espírito Santo para o lugar mais alto do pódio. Na manhã deste domingo (8), o time da capital goleou o Sampaio Corrêa-MA, por 5 a 2, e conquistou o título de campeão da Supercopa do Brasil de beach soccer feminino. A competição aconteceu na Arena Guariroba, em Ceilândia, no Distrito Federal.

Além da conquista coletiva, o São Pedro também teve um êxito individual: a artilheira Tai foi considerada a melhor jogadora do torneio, e deve ser presença certa na próxima convocação da Seleção Brasileira de futebol de areia.

O título deste domingo entra para a galeria já estrelada de conquistas do São Pedro: campeão mundial (2023), 10x campeão municipal e 4x campeão metropolitano. Além de ter suas atletas participando de vários títulos do Estadual de seleções municipais.

O jogo

As capixabas abriram o placar ainda no começo do 1º tempo com Sil, que aproveitou escanteio cobrado por Tai e escorou para o gol. Na sequência, Stefanie recebeu passe açucarado de Tai e com o gol vazio, apenas tocou para o fundo da rede.

Em mais uma jogada de escanteio, o São Pedro chegou ao 3º gol, com Sara escorando no primeiro pau. Começou o 2º período, e a Tai, que só queria dar assistência, deu mais uma, a terceira, para o 4º gol capixaba, marcado novamente por Stefanie.

No 3º tempo, as maranhenses esboçaram uma reação com dois gols de Naty, um com assistência de Jéssica Potiguar, e outro após vacilo da Tai. Porém, a artilheira capixaba se redimiu com um golaço! Tai emendou uma bicicleta sensacional para “fechar o caixão” das adversárias e definir o placar em 5 x 2.