Capixaba vence italiano, conquista título mundial e se aposenta invicto

Um evento entrou para história dos esportes de luta no Espírito Santo, neste sábado (7). Lutando em casa, e com o apoio da torcida capixaba, Laécio Nunes venceu o italiano Andrea Rinaldi, por nocaute técnico, no 5º round e, encerrou sua carreira invicto, acumulando um cartel invejável: 60 lutas e 60 vitórias.

Leia também: Idosa morre após carreta tombar sobre moto na BR-101

O duelo fez parte do card oficial do “Gladiadores Full-Contact Superfoot”, que aconteceu na noite deste sábado, na casa de shows “Na Vista”, na Enseada do Suá, em Vitória.

O combate que coroou Laécio Nunes como o “PKA World Master Champion”, na categoria 67 kg, foi um dos 15 duelos que empolgaram a galera no show de lutas capixaba.

Thiago Luk conquista o título brasileiro

Numa luta bem equilibrada e que durou cinco rounds, o capixaba Thiago Luk venceu o carioca Jônatas Ruel por decisão unânime dos juízes laterais. O atleta levou o cinturão brasileiro, na categoria 70 kg para o bairro Feu Rosa, na Serra.

Novos campeões estaduais

Dois combates definiram novos campeões estaduais de kickboxing. Na categoria 73 kg, Eric Nasto derrotou Douglas Rossini por conta de uma paralisação médica, no 2º round. Já na categoria 64 kg, Rafael Sorin fez uma bela luta diante de Pedro Ferrari e saiu com a vitória, por decisão dividida.

Confira os resultados oficiais:

Gladiadores Full-contact Superfoot

Card completo:

Categoria 70 kg: Thiago Luk (ES) vence Jônatas Ruel (RJ) por decisão unânime

Categoria 73 kg: Eric Nasto vence Douglas Rossini por paralisação médica, no 2º round

Categoria 64 kg: Rafael Sorin vence Pedro Ferrari por decisão dividida

Categoria 65 kg: Genivaldo Porto (BRA) vence Nicolas Briones (CHI) por nocaute técnico, no 3º round

Categoria 80 kg: Jonas Coelho (ES) vence Moacir Cardoso (BA) por nocaute técnico, no 1º round

Categoria 64 kg: Vando Linhares (RJ) vence Maurício Souza (ES) por decisão dividida

Categoria 67 kg: Laécio Nunes (BRA) vence Andrea Rinaldi (ITA) por nocaute técnico, no 5º round

Categoria 67 kg: Henrique “Quebra-Ossos” (ES) vence Ulysses Duracell (RJ) por nocaute, no 1° round

Categoria 67 kg feminino: Lorrana Ruel (RJ) vence Gleyce Gouvea (ES) por decisão dividida

Categoria 73 kg master: Douglas Pereira (ES) vence Ricardo Arrais (GO) por decisão unânime

Categoria 60 kg master: Cristian Santos (BA) vence Lucas Santos (ES) por decisão dividida

Categoria 55 kg feminino: Isabelle Gonçalves (ES) vence Nicoly Gomes (SP) por decisão unânime

Categoria 90 kg: Ricardo Batan (ES) vence Douglas Silva (BA) por decisão unânime

Categoria 70 kg master: Salomão “Blade” (ES) vence Helenilson Nunes (BA) por nocaute técnico, no 2° round

Categoria 70 kg master: Wagner Ferreira vence Fábio Martinelli por nocaute técnico, no 2° round