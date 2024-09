Capixabas participam do Campeonato Mundial Universitário de Praia

O primeiro Campeonato Mundial Universitário de Praia, ou FISU World University Championship Beach Sports, terá a participação de oito atletas capixabas e de três membros da comissão técnica do beach soccer masculino da faculdade Multivix, que serão os treinadores da seleção brasileira. A competição começa nesta terça-feira (3) e segue até o dia 8 de setembro, no Rio de Janeiro, nas praias de Botafogo e da Barra da Tijuca.

Leia também: Seis mitos e verdades sobre os cigarros eletrônicos

Os atletas capixabas convocados para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Praia farão parte dos times de beach soocer masculino e feminino, vôlei de praia feminino e beach hand feminino.

Inclusive, a dupla de vôlei de praia feminino da Multivix foi vice-campeã brasileira universitária na edição de praia dos Jogos Brasileiros Universitários (Jubs Praia), que aconteceu no Rio de Janeiro (RJ) na última semana.

Para Tulio Miranda, coordenador de esportes do grupo Multivix, educação e esporte caminham juntos. “O esporte universitário muitas vezes é a porta de entrada para o atleta de alto rendimento. Os atletas da Multivix foram convocados pelos resultados obtidos e pela qualidade técnica. É uma competição extremamente importante, e todos os atletas almejam estar neste evento”.

O evento deve trazer aproximadamente 3.000 pessoas de 50 países. As modalidades disputadas são vôlei de praia, beach soccer, beach tennis, beach wrestling, beach handball e surf.

Beach soocer masculino

Beach soccer feminino

Beach hand feminino

Comissão Técnica

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.