Carga de azeite é roubada após motorista ser sequestrado em Irupi

O motorista, de 53 anos, foi sequestrado e a carga de azeite roubada após ser rendido por criminosos na madrugada da última quarta-feira (4), na BR-262, na localidade de Córrego Santa Cruz, em Irupi.

O caminhoneiro contou aos policiais militares que estava com o caminhão estacionado no Posto Boas Novas, quando ouviu alguém bater na porta do caminhão. Ao abrir a porta, ele foi rendido por dois criminosos armados que anunciaram o roubo.

Segundo a Polícia Militar, ele relatou que teve sua cabeça coberta por um pano o tempo todo, e que permaneceu na mira deles até a manhã do dia seguinte. Pela manhã, os suspeitos deixaram ele uma zona rural próxima a cidade de Iúna.

Caminhão recuperado

Na tarde da quarta-feira (4), a PM recebeu informação de que o caminhão VOLVO/FH, de cor branca, que havia sido roubado no Posto Boas Novas, estaria estacionado nas proximidades do posto de gasolina.

Os militares foram ao local e encontraram o caminhão, porém sem a carroceria. O veículo foi removido para o pátio credenciado do Detran|ES. Os suspeitos do crime não foram localizados.