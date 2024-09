VÍDEO | Eixo de carreta se solta e atinge veículo em Castelo

Um veículo ficou destruído após ser atingido pelo eixo de uma carreta na tarde da última quarta-feira (4), no bairro Aaracuí, em Castelo, no Sul do Espírito Santo.

De acordo com a Polícia Militar, testemunhas contaram que a carreta seguia na avenida, quando um dos eixos se soltou e o compratimento de carga atingiu um veículo. Com o força do impacto, o carro ficou emprensado em um barranco às margens da via.

Parte da via ficou parcialmente interditada. Segundo a PM, após chegar a informação para polícia que havia vitimas, os envolvidos foram devidamente orientados a sinalizar o local e acionar o serviço de remoção para desobstruir a pista.

Vídeo: Leitor/Aqui Notícias