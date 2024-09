Carlos Casteglione propõe tarifa de ônibus zero em Cachoeiro

O candidato a prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Carlos Casteglione (PT) apresentou aos eleitores, em seu programa no horário gratuito, uma proposta inovadora para o transporte coletivo.

O candidato afirmou que, caso seja eleito, em seu próximo mandato, vai zerar a tarifa de ônibus no município, ou seja, os cidadãos não irão mais pagar passagem, pois o município vai custear o valor com recursos próprios, para cidadãos e cidadãs.

Casteglione, que já foi prefeito por dois mandatos (2009 a 2016), logo que assumiu o seu primeiro mandato, não concedeu o reajuste pretendido pela empresa e, nos anos seguintes, reduziu a tarifa urbana e dos distritos. Ainda colocou lacre nas catracas, o que possibilitou mais controle na gestão do serviço.

Além disso, Casteglione implementou a bilhetagem eletrônica e a integração virtual das linhas de ônibus.

No início de seu segundo mandato, cumpriu a promessa feita à população e fez uma nova licitação do sistema de transporte coletivo da cidade.

“Vejam que essa não é uma proposta meramente eleitoral, tudo que fizemos nos 8 anos em que estivemos à frente da prefeitura nos permite afirmar que, a partir de 2025, vamos garantir ônibus de graça para toda população”, afirma Casteglione.

