Carlos Germano Cup movimenta o Sul do ES neste fim de semana; saiba mais

Campeão, ídolo do Vasco da Gama, e com convocação na Copa do Mundo de 1998 pela Seleção Brasileira, o ex-goleiro Carlos Germano dá nome a uma das maiores competições do futebol de base capixaba. Trata-se da Carlos Germano Cup, que começa neste fim de semana.

Leia também: VÍDEO | Pai de Richarlison marca golaço em jogo de Ronaldinho Gaúcho no ES

Entre os dias 28 de setembro e 17 de novembro, a Grande Vitória e o Sul do Espírito Santo vão receber mais uma edição do torneio, nas categorias Sub-10, Sub-12 e Sub-14. Os jogos, que começam neste sábado (28), vão acontecer nas cidades de: Castelo, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Alfredo Chaves, Anchieta, Conceição do Castelo, Marechal Floriano e Vitória.

Irão participar da competição, nas três categorias, as equipes da Desportiva Ferroviária, Inter Academy, América de Marechal, Anchieta, Alfredo Chaves, Grêmio Santo Agostinho, Caxias Castelense e Comercial de Castelo.

Fórmula de disputa

As oito equipes na disputa da competição foram divididas em dois grupos de quatro times (mesma divisão em cada categoria). Os times de uma chave encaram as equipes da outra, em turno único. Todas as agremiações irão se classificar para o mata-mata, com a 1ª fase servindo para definir o chaveamento.

Chave A

Desportiva Ferroviária

Alfredo Chaves

Grêmio Santo Agostinho

Caxias Castelense

Chave B

Inter Academy

América de Marechal

Anchieta

Comercial de Castelo

Confira os jogos da 1ª rodada nas três categorias:

Desportiva Ferroviária x Inter Academy

Local: Vale Esperança – Cariacica

Local: Vale Esperança – Cariacica Grêmio Santo Agostinho x Anchieta

Local: Arena Grêmio – Cachoeiro de Itapemirim

Local: Arena Grêmio – Cachoeiro de Itapemirim Alfredo Chaves x América de Marechal

Local: Alfredo Chaves

Local: Alfredo Chaves Caxias Castelense x Comercial de Castelo

Local: Arena Caxias Castelense – Conceição do Castelo

Premiações

Os campeões e vices de cada categoria irão receber medalhas personalizadas, além dos artilheiros, melhores jogadores e melhores goleiros. Também haverá premiação de Craque da Rodada. Outra premiação apenas para os campeões no Sub-10, Sub-12 e Sub-14 será um jogo de camisa completo fornecido pela empresa Dalla Sports.

Festival CG Cup de futebol 7

No começo deste mês de setembro aconteceu um “esquenta” da Carlos Germano Cup, que foi o Festival CG Cup de futebol 7. O torneio aconteceu em apenas um fim de semana, e contou com jogos nas categorias Sub-7, Sub-8, Sub-9 e Sub-10.

Os campeões da competição, que rolou no Estádio Joaquim Viana Ramalhete, em Anchieta, foram: Grêmio Factory Players (Sub-07 e Sub-8); Garotos da Colina (Sub-9); e América de Marechal (Sub-10).

Carlos Germano Cup 2024

A Carlos Germano Cup é uma competição realizada pela PL Sports Consultoria Esportiva, e o seu promotor é o empresário Nelson Soares, o popular Nelson “Peito-Liso”, de Domingos Martins. No 1º semestre, a entidade organizou a Copa Blockchain Sports, nas categorias Sub-11, Sub-13 e Sub-15.