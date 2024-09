VÍDEO | Pai de Richarlison marca golaço em jogo de Ronaldinho Gaúcho no ES

Mais de 12 mil pessoas testemunharam a primeira vez do craque Ronaldinho Gaúcho em solo capixaba, no Jogo das Estrelas, que aconteceu no último domingo (22), no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica.

Contudo, um dos convidados “roubou a cena” e marcou um dos gols mais bonitos da partida festiva. Assim, o ditado popular veio ao contrário, porque desta vez foi “pai de craque, craque é”.

O presidente do Nova Venécia SAF, Antônio Marcos de Andrade, que é pai do atacante Richarlison, do Tottenham-ING e da Seleção Brasileira, entrou em campo no 2º tempo e marcou um golaço, de cobertura (assista abaixo).

O jogo terminou em 8 a 6 para os Amigos de Ronaldinho Gaúcho contra os Amigos do Porto Vitória. Mas o placar pouco importa, pois Antônio de Andrade queria mesmo é comemorar o feito. Sem falsa modéstia, afirma que o fato é corriqueiro pra ele nos jogos de futebol amador no interior do Espírito Santo.

“Pra mim foi muito bom, muito gratificante participar de um evento daquele, pela importância que teve. Sobre o gol, a gente é acostumado a jogar direto no amador, e já viz vários daquele jeito. Sempre disse em entrevistas, que na minha adolescência eu joguei melhor que o meu filho, mas, Deus sabe todas as coisas e deu a oportunidade a ele de ser jogador e, estou muito feliz com isso”, afirma Antônio Marcos.

O vídeo com a façanha do dirigente capixaba viralizou nas redes sociais e já ultrapassou a marca de 700 mil visualizações. Orgulhoso do feito do pai, até o atacante Richarlison compartilhou o vídeo em sua conta no Instagram.

Veja o vídeo: