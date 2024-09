Carreta tomba e bloco se solta na ES 482

Na manhã desta terça-feira (24), um acidente envolvendo uma carreta de bloco foi registrado na rodovia ES 482, nas proximidades da Pemagran, em Vargem Grande Soturno.

Os militares foram acionados para verificar o ocorrido após receberem informações sobre um possível acidente na área.

Ao patrulharem a região inicialmente reportada, os policiais não encontraram sinais de acidente. No entanto, enquanto retornavam, se depararam com um grande bloco de pedra caído na lateral da Rodovia do Contorno. O bloco, que havia caído de uma carreta de transporte, já havia sido deslocado com o auxílio de um trator para desobstruir a via.

Nenhum responsável pelo bloco estava presente no local quando os militares chegaram, e a carreta envolvida não foi localizada. Até o momento, não houve informações sobre feridos.