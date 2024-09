Homem morre após ser atropelado na BR-101, em Rio Novo do Sul

Um homem morreu após ser atropelado por uma carreta no km 394,4 da BR-101, em Rio Novo do Sul, na manhã desta terça-feira (24). A identidade da vítima não foi informado.

De acordo com o Centro de Controle Operacional da Eco101, a ocorrência foi registrada às 8h28. Para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária como: ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da PRF, perícia da Polícia Civil e Instituto Médico Legal (SML). A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Leia também: Foragido da justiça é preso na BR-262, em Domingos Martins

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), informou que a faixa da pista no sentido Norte da rodovia está interditada e a ocorrência segue em andamento.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.