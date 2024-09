CasaCor ES 2024 apresenta e projeta tendências de arquitetura e decoração

A CasaCor, que sempre apresenta as maiores tendências do mundo da arquitetura e decoração, contará nesta edição com o Quarto de Casal, um projeto que traz novidades do neurofengshui, biofilia e psicologia das cores. A proposta, que é uma parceria desenvolvida pela Todeschini Vitória, uma das maiores fabricantes de móveis planejados da América Latina, estará presente na 28º edição da CasaCor Espírito Santo que acontecerá entre os dias 25 de setembro a 17 de novembro no Clube Ítalo Brasileiro, na Ilha do Boi, em Vitória.

Criado em parceria com a arquiteta e terapeuta de ambientes, Potira Magalhães, o ambiente Quarto do Casal, será um espaço de acolhimento onde os quatro elementos da natureza se equilibram e trazem mais vida e beleza. A ideia principal foi a utilização dos princípios da Arquitetura Integrativa, onde cada elemento e material foram propositalmente escolhidos para tornarem esse ambiente único.

Segundo a arquiteta, que também é fundadora da Arquitetura Integrativa, nenhuma escolha no projeto foi aleatória, até mesmo o posicionamento da cama utiliza ferramentas do neurofengshui, um método que alia conteúdos milenares do Feng Shui (técnica chinesa para harmonizar ambientes para promover bem-estar) e a forma como nosso cérebro lê os ambientes. “A partir da união de várias ciências, como neurofengshui, psicologia e geobiologia, conseguimos utilizar a arquitetura como ferramenta de cura, promovendo, além da beleza, mais saúde e equilíbrio”, explica.

CasaCor ES 2024

Uma forma de promover maior conexão, segurança e acolhimento, no projeto foi a garantia da presença da biofilia, que é uma tendência natural dos seres humanos de se conectar com a natureza e outras formas de vida. Isso será traduzido para o projeto através da inclusão de vários elementos que remetem a natureza como pedras, plantas, palhinha do armário, tecidos naturais e madeira. A partir disso, o padrão amadeirado escolhido foi a ARBO, um lançamento exclusivo Todeschini.

Ainda, considerando também o princípio da psicologia das Cores, que é um estudo que busca compreender o comportamento humano em relação às cores, a cor AURORA foi a escolhida para ser a protagonista do ambiente. Com tom suave e rosado, a cor inspira sentimentos de amor, romantismo e ternura, sendo ideal para favorecer o relacionamento. Além disso, foram explorados diversos outros elementos com propriedades terapêuticas, arquétipos e outras ferramentas que visam o bem estar e saúde de quem frequenta o ambiente.

A diretora da Todeschini Vitória, Gabriela Iamonde, explica que a participação da empresa em um evento como este reforça o posicionamento de marca de um negócio de excelência. “A CasaCor é um dos maiores eventos de decoração do Brasil, então estar presente nele é um reflexo da relevância de mercado. No último ano fomos recebidos de uma forma surpreendente, então a expectativa para a nossa terceira participação é ainda melhor”, afirma.