Casagrande inaugura obras e autoriza novos investimentos no Sul do ES

O governador do Estado, Renato Casagrande (PSB), esteve, nesta sexta-feira (20), em Alfredo Chaves para inaugurar obras e anunciar novos investimentos no município localizado na microrregião Litoral Sul. Casagrande entregou à população melhorias em escolas municipais de Alfredo Chaves, um novo equipamento de Assistência Social e obras de infraestrutura. O investimento é superior a R$ 16 milhões, incluindo, as novas intervenções de macrodrenagem no bairro Macrina e a pavimentação em Revsol da ES-376 (Batatal x Aparecida).

“Estou feliz em dar essas ordens de serviço e entregar tantas obras em Alfredo Chaves. É bom ver que a política pública bem feita muda a vida das pessoas. Estamos inaugurando um novo Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) e um Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). Vamos fazer mais dois investimentos, em Macrina e Batatal, em parceria com a Prefeitura. Até o fim do meu mandato, estarei ao lado de Alfredo Chaves para ajudar a desenvolver este município”, afirmou o governador.

Somando R$ 2,8 milhões em investimentos, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), inaugurou as obras de pavimentação, drenagem e calçada cidadã em ruas do distrito de Sagrada Família. As intervenções contam com 2.056 metros de rede de drenagem, 36 poços de visita, 6 caixas ralo, 8.790 metros quadrados de pavimentação em blocos de concreto, 3.464 metros de meio fio e 884 metros quadrados de calçada cidadã. A obra beneficia cerca de 800 moradores da região.

“A execução dos serviços de drenagem e pavimentação de ruas no bairro Sagrada Família, traz maior mobilidade e acessibilidade de veículos e pedestres, melhorando a qualidade de vida para os moradores e consequente do desenvolvimento urbano para o município de Alfredo Chaves”, destacou o secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente.

Investimentos no social

Alfredo Chaves também ganhou um novo Centro de Referência Especializados de Assistência Social (Creas). Com investimento do Governo do Estado de R$ 783 mil, o equipamento socioassistencial, localizado no bairro Parque Residencial Alfredo Chaves, vai atender famílias e indivíduos que se encontram em uma situação de risco pessoal ou social, cujos direitos foram violados ou ameaçados.

O atendimento e o acompanhamento feito pelo Creas vão fortalecer as redes sociais de apoio da família, contribuir no combater a estigmas e preconceitos, assegurar proteção social imediata e atendimento interdisciplinar às pessoas em situação de violência visando a sua integridade física, mental e social, prevenir o abandono e a institucionalização e fortalecer os vínculos familiares e a capacidade protetiva da família.

“A finalidade da rede de proteção social é cuidar da população, especialmente de quem está em condições de complexa vulnerabilidade. Todo governo responsável sabe da importância de uma política assistencial forte e bem capilarizada, e é isso que o Governo do Estado faz: trabalha e investe para que entregas como essa, se multipliquem por todo Espírito Santo”, pontuou a secretária de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Cyntia Figueira Grillo.

Recursos para educação

Na área da Educação, o governador Renato Casagrande inaugurou o Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) José de Anchieta, obra que teve recursos do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo (Funpaes). A intervenção permitiu a ampliação de 97 vagas e a manutenção de outras 203, totalizando 300 vagas no Ensino Infantil da rede pública municipal.

Com investimento de R$ 3,4 milhões, a unidade de ensino conta com oito salas de aula, sala de Atendimento Educacional Especializado, sala de artes, sala de atividades, sanitários infantil feminino e masculino, sanitários para portadores de necessidades especiais, refeitório, pátio descoberto, sanitário para funcionários e banheiros administrativos, lavanderia, área de serviço, depósito de material de limpeza, cozinha, despensa, recepção, sala de professores, secretaria, diretoria, almoxarifado e depósito.

Já para a reforma e ampliação da Creche Pequerruchos, o Governo do Estado repassou R$ 758.294,67. As melhorias foram realizadas em dez salas de aula, sala de atendimento educacional especializado, diretoria, secretaria, almoxarifado, sala de professores/reunião, recepção e pátio descoberto e banheiros. A intervenção contemplou a manutenção de 145 vagas e ampliação de 145 vagas, totalizando 290 vagas no Ensino Infantil da rede pública municipal.

Também foi inaugurada a obra de reforma e ampliação da quadra escolar coberta da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Ana Araújo, com investimento de R$ 625 mil. Com as obras, a quadra passou a ter 673 metros quadrados de área com cobertura, arquibancadas, fechamento em estrutura metálica e telhas galvanizadas, dentre outras melhorias.

Mais investimentos

Durante a agenda, o governador Renato Casagrande autorizou o início das obras de implantação do sistema de macrodrenagem de águas pluviais e pavimentação em quatro ruas do bairro Macrina. O investimento será executado pela gestão municipal com repasse de recursos no valor de R$ 7,75 milhões, provenientes do Fundo Cidades – Adaptação às Mudanças Climáticas, gerido pela Secretaria do Governo (SEG).

Serão beneficiadas com as obras nas ruas Dona Macrina, Carlos Soares Pinto, Expedicionário Osvaldo Saudino e Luiz Villar aproximadamente 3,2 mil pessoas de forma direta e outras oito mil de forma indireta. Serão construídos 848 metros de galerias pluviais de grandes dimensões, além da pavimentação com blocos pré-moldados de concreto tipo Pavi-S.

As áreas em que as obras serão realizadas se encontram em risco alto e muito alto de enchentes e inundações, de acordo com o laudo emitido pelo Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM). No perímetro demarcado foram identificados prédios públicos, escola, igrejas, salões de beleza, distribuidoras de bebida, padarias, bares, supermercados, lojas de roupa e aproximadamente 500 residências, tornando a intervenção essencial para mitigar os impactos das mudanças climáticas e proteger a comunidade e seus recursos.

“Esse investimento em macrodrenagem é importante para proteger a vida e os bens patrimoniais da população, com a eliminação do risco de alagamentos e inundações, além dos benefícios ligados à mobilidade urbana, uma vez que as obras manterão as ruas transitáveis durante os períodos de chuva. Tudo o que será feito vai proporcionar mais qualidade de vida à população”, explicou a secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso.

Também estiveram presentes o prefeito de Alfredo Chaves, Fernando Lafayete; o deputado federal Gilson Daniel; os secretários de Estado, Miguel Duarte (Saúde), Benício Costa (Fazenda) e Vitor de Angelo (Educação); bem como o diretor geral do DER-ES, José Eustáquio de Freitas.