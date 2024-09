Casal é detido com drogas durante abordagem em Alegre

Na noite desta sexta-feira (27), por volta das 22h35min, os policiais militares da Força Tática do 3º Batalhão detiveram um casal, apreenderam drogas, e também, outros materiais, durante abordagem realizada em Alegre

Leia também: Quadrilha é presa por suspeita de roubo de cargas na Região Sul do ES

Segundo a Polícia Militar, durante o patrulhamento no bairro Treze de Maio os militares avistaram um casal que, ao avistarem a viatura, jogaram uma mochila em baixo de um veículo. Durante as buscas, os policiais localizaram 27 pedras de crack, um papelote de cocaína e R$900,00 reais.

Diante do flagrante, os suspeitos, de 27 e 18 anos, receberam voz de prisão e foram encaminhados à 6ª delegacia regional de Alegre.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.