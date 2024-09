Quadrilha é presa por suspeita de roubo de cargas na Região Sul do ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Transporte de Carga (DECCTC), com o apoio operacional da Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA), prendeu dois indivíduos, de 27 e 31 anos, suspeitos de integrar uma quadrilha que atuava na Região Sul do Estado, especializada em roubo e saque de cargas na rodovia BR-101. Os suspeitos foram localizados nesta sexta-feira (27), no município de Itamaraju, na Bahia.

A operação contou com o apoio operacional da Delegacia Territorial de Itamaraju e da 8ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin) da Polícia Civil da Bahia. Os dois indivíduos foram presos por policiais baianos após um trabalho integrado entre as Polícias Civis do Espírito Santo e da Bahia, em conjunto com o setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Segundo informações da Polícia Civil, os presos fazem parte de uma associação criminosa que atuava na Região Sul do Espírito Santo, especializada em roubo e saque de cargas na BR-101. Eles estavam foragidos desde a deflagração de uma operação policial realizada no último dia 24, que visava desarticular o grupo.

As investigações continuam com o objetivo de identificar todos os crimes de roubo e saque cometidos pela quadrilha, bem como os demais integrantes. Já foi comprovada a participação dos dois presos em quatro crimes ocorridos este ano na Região Sul do Espírito Santo.