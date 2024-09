Catedral de Cachoeiro oferece curso gratuito de Libras

Com o objetivo de conhecer o “Ser Surdo” e formar agentes para a missão de interpretação em Libras – Língua Brasileira de Sinais – nas missas e catequeses para os fiéis surdos, a Igreja Católica na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, através da Pastoral do Surdo da Paróquia São Pedro (Catedral), promove o Curso Básico de LIBRAS. O curso é gratuito.

Além da importância da Pastoral do Surdo na evangelização, a promoção da inclusão e respeito às pessoas com deficiência são os conteúdos inclusos no programa do curso, que inicia no dia 14 de setembro com aulas presenciais aos sábados, das 8h às 9h15, sala 5 da Catedral São Pedro, no Centro de Cachoeiro.

Com vagas limitadas e declaração de conclusão, o curso é voltado para agentes de liturgia, catequese, entre outras pessoas interessadas em fazer parte da Pastoral do Surdo.

O curso será coordenado e ministrado pelas professoras Yerecê Regina Medeiros Chiesa, Fabíola Mantuan e instrutor surdo: Cláudio Valiatti. As inscrições estão abertas e devem ser feitas na Secretaria Paroquial da Catedral de São Pedro até o próximo sábado, 14 de setembro.

A Pastoral dos Surdo da Igreja Católica tem como princípio e fundamento a própria ação do Cristo relatada no evangelho de Marcos:

Trouxeram-lhe um surdo pedindo que lhe impusesse as mãos. Levando-o a parte, longe da multidão, colocou-lhe os dedos nos ouvidos, cuspiu e lhe tocou a língua com saliva. Levantou os olhos para o céu, suspirou e disse – Effata, que quer dizer: Abre-te. Imediatamente os ouvidos dele se abriram, soltou-lhe a língua e ele começou a falar perfeitamente (Mc 7, 32-35).

Sobre o curso

O objetivo é formar agentes para a missão de interpretação em Libras nas missas e catequeses para os fiéis surdos, ampliando a ação evangelizadora da diocese de Cachoeiro, fortalecendo também a articulação da Pastoral do Surdo.

Período do Curso

Duração de 03 meses (14/09 a 30/11).

Aulas presenciais aos sábados das 08h às 09h15, na sala 05 da Catedral de São Pedro (R. Barão de Itapemirim, 36 – Centro, Cachoeiro de Itapemirim).

Público-Alvo

O curso destina-se para católicos, agentes de liturgia, catequese, assim como pessoas interessadas em fazer parte da Pastoral do Surdo da diocese de Cachoeiro.

Inscrições:

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas na Secretaria Paroquial da Paróquia São Pedro (Catedral) ou na sala 05 da Catedral até o próximo sábado, 14 de setembro. Informações: (28) 99979-5208

