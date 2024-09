Abertas as inscrições para a 4ª edição da Caminhada de Miguel a Miguel

A 4ª edição da Caminhada de Miguel a Miguel acontecerá no dia 22 deste mês, em Cachoeiro de Itapemirim. O evento, que abrange um percurso de 8 km, começará na Igreja São Miguel, localizada na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no distrito de Itaoca, e seguirá até a Igreja São Miguel, próxima à Usina São Miguel, em São Vicente.

Além disso, os participantes poderão desfrutar de um café da manhã comunitário e participar de aquecimento e alongamento antes do início da caminhada. O trajeto destaca a devoção a São Miguel Arcanjo e promove uma forte conexão com a natureza.

Leia também: VÍDEO | Moradores registram incêndio próximo de residências em Alegre

Com o foco voltado para o turismo religioso e a sustentabilidade, o evento oferece uma oportunidade de fortalecer o turismo rural e religioso na região. A organização também incentiva os participantes a levarem suas próprias garrafas de água, contribuindo para a preservação ambiental ao evitar o uso de copos descartáveis.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas gratuitamente por meio do link: docs.com

A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult), com o apoio de diversas entidades locais.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.